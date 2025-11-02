Cultura
Imputan a dos por el robo de joyas en el Louvre
 
Periódico La Jornada
Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 5

París. Dos de las cinco personas detenidas el jueves pasado por el robo en el museo del Louvre fueron imputadas ayer, y una encarcelada, mientras otras tres fueron liberadas, informaron fuentes cercanas a la investigación.

Hace dos semanas, un comando de cuatro hombres accedió a plena luz del día al museo parisino y en cuestión de minutos hurtó joyas de la corona francesa de un valor estimado de 102 millones de dólares.

Esta semana la fiscalía informó de la detención de cinco individuos, incluido un presunto asaltante. Uno fue puesto en libertad el viernes sin cargos, según sus abogadas.

Dos personas más fueron liberadas, informaron ayer fuentes policiales, mientras otras dos fueron imputadas. Entre ellas, una mujer, de 38 años, acusada de complicidad en robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

Los dos primeros arrestados, el 25 de octubre, fueron encarcelados tras “admitir parcialmente los cargos”, declaró la fiscal de París, Laure Beccuau.Uno es un argelino de 34 años. El otro es un taxista sin licencia, de 39 años.

