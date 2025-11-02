Afp

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 5

París. Dos de las cinco personas detenidas el jueves pasado por el robo en el museo del Louvre fueron imputadas ayer, y una encarcelada, mientras otras tres fueron liberadas, informaron fuentes cercanas a la investigación.

Hace dos semanas, un comando de cuatro hombres accedió a plena luz del día al museo parisino y en cuestión de minutos hurtó joyas de la corona francesa de un valor estimado de 102 millones de dólares.

Esta semana la fiscalía informó de la detención de cinco individuos, incluido un presunto asaltante. Uno fue puesto en libertad el viernes sin cargos, según sus abogadas.