▲ Cielo Azul Circo combina acrobacia, danza aérea, malabares y música en vivo con la banda Los Calavera. Foto cortesía de la producción

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 5

El Mictlán, el lugar de los muertos de los antiguos nahuas en el interior de la Tierra, es el punto de partida del espectáculo de la compañía Cielo Azul Circo, que ofrece una reflexión sobre el proceso del duelo y de la muerte como transición natural.

La obra Mictlán, con dramaturgia y producción de Ricardo Zambrano, se presenta en el Foro Coyoacanense Hugo Argüelles.

La agrupación se vale del circo para dignificar el dolor y la trascendencia de los seres que han fallecido y de una historia inspirada en una investigación sobre el Códice Florentino de fray Bernardino de Sahagún, así como en la Historia general de las cosas de la Nueva España.

En entrevista con La Jornada, Zambrano comenta que la idea de la obra surgió durante la pandemia. “El encierro y el aislamiento nos hicieron reflexionar sobre la importancia del duelo y la trascendencia en nuestra cultura. Muchos procesos funerarios no pudieron ser realizados, y esto nos hizo sentir la necesidad de encontrar un cierre y una forma de soportar la pérdida y el luto.

“Queremos mostrar que, como decían los antiguos, la muerte no tiene que ser dolorosa o trágica, sino que también puede ser grandiosa y trascendental. Buscamos plasmar esta idea en nuestra obra, y compartirla con el público.”

El también acróbata dijo que Mictlán es una celebración de la vida y la muerte, y un recordatorio de que el amor y el legado perduran.

“Para la compañía, esta obra es un homenaje a quienes ya no están con nosotros, pero que siguen en nuestros corazones. Todos hemos experimentado pérdidas a lo largo de nuestras vidas, y Mictlán es una forma de apoyarnos mutuamente y rendir tributo a aquellos que hemos perdido.”