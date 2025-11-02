Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 30

Una mujer denunció el hostigamiento y agresiones por parte de los dueños de un departamento que ha arrendado por más de un año en la alcaldía Benito Juárez, quienes le cortaron los servicios básicos como el agua, el gas y la luz, con el objetivo de sacarla del inmueble, por lo que se inició una carpeta de investigación.

De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIBJ/UAT-BJ-2/UI-1 S/D/00314/10-2025, la víctima, identificada como Adriana, narró al Ministerio Público de la fiscalía capitalina que nunca dejó de pagar y que el contrato no fue respetado por la dueña, Liya N, señalada en la denuncia como la imputada.

El documento, firmado del 5 de octubre de 2024 al 13 de octubre de 2025, fue por la cantidad mensual de 15 mil pesos, pero la mujer esperaba que le regresaran el depósito que había dejado de anticipo, por lo que se quedó en el departamento ubicado en la calle San Francisco 1844.