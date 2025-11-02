▲ Concentración de motociclistas en la alcadía Tláhuac en el segundo día de la Mega Rodada 2025. Foto tomada de redes sociales

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 30

Por segundo día consecutivo, decenas de motociclistas, sin respetar las medidas de tránsito y seguridad, volvieron a salir a las calles como parte de la Mega Rodada del Terror 2025, por lo que se activó el operativo vial en diferentes puntos de la capital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) instaló un dispositivo de revisión de motocicletas a la altura de la Torre del Caballito, donde realizaron revisiones a motociclistas con 13 aseguradas por falta de documentación y casco.

Pasadas las 21 horas, el Centro de Orientación Vial de la SSC reportó dos caravanas de motocicletas en Cuitláhuac a la altura de Poniente 44, y la segunda en la calle Platino a la altura de Estaño, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Asimismo, en la colonia Doctores, a la altura del Eje Central, se registró otra concentración de estos vehículos.

Hasta el cierre de la edición continuaba la Mega Rodada.

La Mega Rodada del viernes dejó como saldo un detenido por agredir a un policía, conatos de riña y 511 motocicletas trasladadas a corralones.

Del número total de motos aseguradas, 485 se remitieron al corralón porque los conductores fueron captados cuando realizaban maniobras peligrosas como caballitos y acrobacias que ponían en riesgo la integridad.