El viernes remitieron 511 unidades al corralón
Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 30
Por segundo día consecutivo, decenas de motociclistas, sin respetar las medidas de tránsito y seguridad, volvieron a salir a las calles como parte de la Mega Rodada del Terror 2025, por lo que se activó el operativo vial en diferentes puntos de la capital.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) instaló un dispositivo de revisión de motocicletas a la altura de la Torre del Caballito, donde realizaron revisiones a motociclistas con 13 aseguradas por falta de documentación y casco.
Pasadas las 21 horas, el Centro de Orientación Vial de la SSC reportó dos caravanas de motocicletas en Cuitláhuac a la altura de Poniente 44, y la segunda en la calle Platino a la altura de Estaño, en la alcaldía Venustiano Carranza.
Asimismo, en la colonia Doctores, a la altura del Eje Central, se registró otra concentración de estos vehículos.
Hasta el cierre de la edición continuaba la Mega Rodada.
La Mega Rodada del viernes dejó como saldo un detenido por agredir a un policía, conatos de riña y 511 motocicletas trasladadas a corralones.
Del número total de motos aseguradas, 485 se remitieron al corralón porque los conductores fueron captados cuando realizaban maniobras peligrosas como caballitos y acrobacias que ponían en riesgo la integridad.
Sobre las avenidas Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier, en la alcaldía Venustiano Carranza, los agentes atendieron un conato de riña, luego de que fueran alertados sobre un grupo de motociclistas que circulaban sin casco de seguridad y que realizaban arrancones.
Tras contener la riña, remitieron 25 motocicletas, las cuales fueron trasladadas a un depósito vehicular de la zona.
En otro punto del operativo, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma y la calle Ignacio Ramírez, en la alcaldía Cuauhtémoc, los uniformados detuvieron a un hombre por circular sin casco de protección, quien se tornó violento y trató de impedir que aseguraran su motocicleta, agrediendo físicamente a un policía.
El sujeto fue detenido y trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. En tanto, el oficial lesionado fue trasladado por paramédicos del Escuadrón de Urgencias Médicas a un hospital para su atención médica.