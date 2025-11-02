▲ Procesión en San Lorenzo La Cebada por la fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción, un 8 de diciembre entre 1980 y 1985. Se observan también aspectos de la fundación, en terrenos que eran utilizados para cultivar. En la actualidad, la colonia aún sortea inundaciones. Foto acervo de Jaime Bonilla y Becerril y Luis Castillo

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 29

Contra el asedio de granaderos y de la policía montada que traían la orden de expulsarlos, el derribo de sus viviendas e inundaciones por desbordamientos del río San Buenaventura, familias de ejidatarios de Santa María Tepepan, Xochimilco, se impusieron para consolidar el asentamiento que dio origen a la colonia San Lorenzo La Cebada.

Uno de sus fundadores, Isaías Fuentes Lara, recuerda que a los ocho años ayudaba a su padre, Ramón Fuentes Aguilera, a sembrar maíz en el ejido Tepepan, donde años después comenzó a construir su hogar junto con otras cinco familias que terminaron por asentarse en 1978, en la primera calle de la colonia: Tierra y Libertad; luego comenzaron una historia en común de resistencia.

En un encuentro para intercambiar recuerdos y experiencias con otras fundadoras –Guadalupe Becerril Flores, Hortensia González Arellano, Josefina Sandoval y Margarita Fuentes Gutiérrez– al que se sumó su hijo Isaías Fuentes Bonilla y su sobrino Israel Bonilla Fuentes, refieren que ya desde mediados de la década de los 60 del siglo pasado vivían en el predio Fidel Alquicira con su familia. “Él fue el primero, el pionero de este ejido”.

Con una extensión de 101 hectáreas y una población de 20 mil 646 habitantes, San Lorenzo La Cebada delimita al norte con el río San Buenaventura y la calle del mismo nombre, paralela al Anillo Periférico Sur; al oeste con avenida San Lorenzo, al sur con la calle Canal de Majuelos, al este por avenida Muyuguarda y cruza por ella Prolongación División del Norte hacia el centro de Xochimilco.

La construcción del Periférico entre 1966 y 1967 para comunicar las sedes de los Juegos Olímpicos del 68 –los estadios de CU y Azteca, la recién construida pista de canotaje Virgilio Uribe y la villa que albergó a jueces, árbitros, periodistas y artistas de la olimpiada cultural (conocida como Villa Coapa)– generó mucha presión a los habitantes del predio. Un funcionario de la Secretaría de Gobernación, entre los muchos a los que recurrieron para gestionar la regularización, les dijo: “no conozco un ejido más rico en el mundo como el de Tepepan, porque siembran maíz y nacen casas”, y un delegado de la hoy alcaldía los alentaba a resistir el desalojo porque sus tierras valían mucho y las querían expropiar, no para regularizar, sino para otros usos.

El milagro de la virgen

Fueron varios intentos de granaderos y de la policía montada que entraban al ejido con trabajadores del gobierno para tirar las casas y llevarse el material de construcción.

La capilla con la Virgen de la Inmaculada Concepción –donada por una familia de Tepepan cuando empezó el asentamiento– en la parcela donde se construyó después la parroquia, en la esquina de Plan de la Noria y Tierra y Libertad, era un jacalito con troncos que servían de bancas, con una campana y un estandarte que donaron las eloteras, como se hacen llamar sus fundadoras, “porque antes vendíamos elotes”.