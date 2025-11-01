Política
Preparan contratación de conductores para transporte híbrido en Tamaulipas
Preparan contratación de conductores para transporte híbrido en Tamaulipas
Foto
 
Periódico La Jornada
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 13

Ciudad Victoria, Tamps., En sintonía con la visión humanista y sustentable que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) avanza en la implementación del proyecto piloto de transporte urbano con unidades híbridas, un sistema moderno y ecológico que transformará la movilidad en la capital del estado.

Como parte de esta estrategia, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre la Seduma, el Conalep Tamaulipas y la Secretaría del Trabajo, con el propósito de preparar la convocatoria para el reclutamiento y capacitación de los aspirantes a choferes que operarán las primeras seis unidades del sistema.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, explicó que se requerirán 18 conductores para cubrir las dos rutas iniciales, una de ellas conectará a la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la Universidad de Seguridad y Justicia, brindando un servicio gratuito y seguro a la comunidad estudiantil.

“Queremos que este proyecto sea ejemplo de eficiencia, inclusión y compromiso ambiental. Nuestros conductores serán servidores públicos con vocación y preparación para brindar un servicio digno y humano”, señaló Saldívar Lartigue.

Durante el encuentro, el director general del Conalep Tamaulipas, Fernando Arizpe Pedraza, informó que los aspirantes recibirán capacitación teórica y práctica, incluyendo el uso de simuladores de conducción.

Por su parte, la subsecretaria del Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, explicó que el área de perfilamiento se encargará de recibir las solicitudes de los interesados, a quienes también se les proporcionan cursos de primeros auxilios y de habilidades humanas.

En la reunión también participaron el director administrativo de la Seduma, Eduardo José de los Reyes Salazar, y la directora de Promoción y Vinculación, Argentina Mercado García.

Este proyecto no sólo moderniza el transporte urbano, sino que también genera oportunidades de empleo y fortalece la movilidad sustentable, en línea con el compromiso del gobierno del estado de mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

