De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 13

Ciudad Victoria, Tamps., En sintonía con la visión humanista y sustentable que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) avanza en la implementación del proyecto piloto de transporte urbano con unidades híbridas, un sistema moderno y ecológico que transformará la movilidad en la capital del estado.

Como parte de esta estrategia, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre la Seduma, el Conalep Tamaulipas y la Secretaría del Trabajo, con el propósito de preparar la convocatoria para el reclutamiento y capacitación de los aspirantes a choferes que operarán las primeras seis unidades del sistema.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, explicó que se requerirán 18 conductores para cubrir las dos rutas iniciales, una de ellas conectará a la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la Universidad de Seguridad y Justicia, brindando un servicio gratuito y seguro a la comunidad estudiantil.

“Queremos que este proyecto sea ejemplo de eficiencia, inclusión y compromiso ambiental. Nuestros conductores serán servidores públicos con vocación y preparación para brindar un servicio digno y humano”, señaló Saldívar Lartigue.