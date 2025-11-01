▲ El canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que dos terceras partes de las representaciones diplomáticas de México en el mundo son miembros del Servicio Exterior Mexicano. Foto tomada de X @SRE_mx

Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 12

Dos terceras partes de los titulares de las representaciones diplomáticas de México en el mundo son miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM), informó el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien subrayó la importancia de mantener un equilibrio entre los diplomáticos de carrera y otros perfiles que se incorporan al cuerpo diplomático.

En un encuentro con los 100 becarios de la nueva generación de la rama diplomático-consular del SEM, De la Fuente destacó que el fortalecimiento del cuerpo diplomático es una prioridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en consonancia con los principios de la política exterior feminista. “Es muy importante que haya un equilibrio entre los formados en casa y quienes se suman desde otros ámbitos; la combinación de ambos le da fortaleza a la diplomacia mexicana”, expresó en un comunicado.

El secretario precisó que actualmente 162 personas encabezan representaciones de México en el exterior, de las cuales 107 pertenecen al Servicio Exterior Mexicano. El resto, cerca de 30 por ciento, son designaciones externas realizadas por diversas razones.