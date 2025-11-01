“Equilibrio debe ser prioridad”
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 12
Dos terceras partes de los titulares de las representaciones diplomáticas de México en el mundo son miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM), informó el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien subrayó la importancia de mantener un equilibrio entre los diplomáticos de carrera y otros perfiles que se incorporan al cuerpo diplomático.
En un encuentro con los 100 becarios de la nueva generación de la rama diplomático-consular del SEM, De la Fuente destacó que el fortalecimiento del cuerpo diplomático es una prioridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en consonancia con los principios de la política exterior feminista. “Es muy importante que haya un equilibrio entre los formados en casa y quienes se suman desde otros ámbitos; la combinación de ambos le da fortaleza a la diplomacia mexicana”, expresó en un comunicado.
El secretario precisó que actualmente 162 personas encabezan representaciones de México en el exterior, de las cuales 107 pertenecen al Servicio Exterior Mexicano. El resto, cerca de 30 por ciento, son designaciones externas realizadas por diversas razones.
De la Fuente resaltó además que en el último año se concretó la rotación de 228 miembros del SEM, “la cifra más alta en muchos años”, y se impartieron 92 cursos en el Instituto Matías Romero, con la participación de más de dos mil personas, como parte de las acciones para fortalecer la profesionalización del personal diplomático.
Ante 66 mujeres y 34 hombres que integran la nueva generación de aspirantes –la primera que se forma durante la actual administración–, el canciller los exhortó a desempeñar su labor con compromiso y orgullo. Subrayó que les corresponde representar al país en un momento en que México cuenta con una presidenta con amplio respaldo popular y reconocimiento internacional.
Por su parte, el director del Instituto Matías Romero, Juan José Bremer, destacó la instrucción del canciller de fortalecer al Servicio Exterior en un contexto de grandes desafíos, y detalló que la etapa final del concurso de ingreso combina cursos académicos, talleres consulares y prácticas en distintas áreas de la cancillería.