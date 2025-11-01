Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 11

En operativos llevados a cabo en Aguascalientes, Baja California y Sinaloa, autoridades federales detuvieron a 18 integrantes de grupos criminales, uno de ellos líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como el cabecilla de una célula del cártel de los Beltrán Leyva y 13 pistoleros del cártel de Sinaloa.

En Aguascalientes, elementos federales aprehendieron a Armando Nava Gallegos, El Charro, jefe de plaza del CJNG, quien fue detenido junto con José Manuel N y José N. En el operativo se aseguraron dos inmuebles utilizados como puntos de operación y resguardo, dinero en efectivo, vehículos, armamento, municiones y droga.

Nava Gallegos “es considerado el jefe regional y principal generador de violencia en el estado de Aguascalientes, encargado de la distribución de droga al menudeo, extorsión, secuestros y homicidios para el CJNG”, refirió el gabinete de seguridad tras dar a conocer la detención

A su vez, en Tijuana, Baja California, efectivos de la Defensa detuvieron a Saúl N, El SS, identificado como el líder de una célula de los Beltrán Leyva, y a quien se le relaciona con el trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos.

En este operativo también fue detenido Horacio N, identificado como jefe de escoltas de El SS.