Se les decomisaron drogas y armas
El Charro y El SS, presuntos mandos del CJNG y el cártel de los Beltrán Leyva, entre las personas capturadas
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 11
En operativos llevados a cabo en Aguascalientes, Baja California y Sinaloa, autoridades federales detuvieron a 18 integrantes de grupos criminales, uno de ellos líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como el cabecilla de una célula del cártel de los Beltrán Leyva y 13 pistoleros del cártel de Sinaloa.
En Aguascalientes, elementos federales aprehendieron a Armando Nava Gallegos, El Charro, jefe de plaza del CJNG, quien fue detenido junto con José Manuel N y José N. En el operativo se aseguraron dos inmuebles utilizados como puntos de operación y resguardo, dinero en efectivo, vehículos, armamento, municiones y droga.
Nava Gallegos “es considerado el jefe regional y principal generador de violencia en el estado de Aguascalientes, encargado de la distribución de droga al menudeo, extorsión, secuestros y homicidios para el CJNG”, refirió el gabinete de seguridad tras dar a conocer la detención
A su vez, en Tijuana, Baja California, efectivos de la Defensa detuvieron a Saúl N, El SS, identificado como el líder de una célula de los Beltrán Leyva, y a quien se le relaciona con el trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos.
En este operativo también fue detenido Horacio N, identificado como jefe de escoltas de El SS.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que actividades de inteligencia “permitieron identificar un domicilio donde se resguardaba Saúl N, por lo que se intensificaron las acciones operativas en la zona, donde tras ser interceptado y verificar su identidad, fue detenido junto con un hombre que lo acompañaba”.
A los ahora detenidos se les aseguraron armas de fuego, dosis de droga, teléfonos celulares y el inmueble donde se resguardaban.
A su vez, en Sinaloa, se dio a conocer que personal naval fue agredido con disparos de arma de fuego y tras repeler el ataque detuvo a 13 presuntos delincuentes.
Los hehos ocurrieron en el poblado La Vuelta, perteneciente al municipio de Navolato.
Las autoridades llevaban a cabo “un patrullaje de vigilancia terrestre cuando personal naval detectó un vehículo con personas armadas, las cuales al percatarse de su presencia los agredieron con disparos de arma de fuego”, intentaron huir y se escondieron en un domicilio en el que fueron aseguradas ocho armas largas, cinco armas cortas, un rifle, 60 cargadores de diferentes calibres, 56 cartuchos útiles, además de tres vehículos y ocho motocicletas.