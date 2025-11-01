Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 10
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) desactivó de manera rápida la protesta y cierre de juzgados y tribunales que realizaron integrantes del Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial de la Federación, al comprometerse a instalar una mesa de diálogo con los trabajadores que durante cinco horas afectaron las actividades del cinco por ciento de los órganos jurisdiccionales en el país.
La manifestación tuvo impacto en algunas sedes del (PJF) en la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León y Tabasco.
El dirigente del Sindicato Nacional Renovación, Juan Alberto Prado Gómez, señaló: “la lucha no es contra la institución”, y alegó que los agremiados “han decidido alzar la voz frente a la falta de insumos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones y actividades (tóner, papel, equipos de cómputos y periféricos)”.
Asimismo su manifestación fue por el “incumplimiento de acuerdos laborales, sobrecarga de trabajo, falta de pago de horas extras, aumento salarial en términos del Contrato General Trabajo, y sustitución de plazas”.
En Guanajuato, los manifestantes comentaron que solicitan un alza salarial hasta de 3.5 por ciento. En Monterrey, Nuevo León, un grupo de más de 50 trabajadores cerraron la avenida Constitución, lo que generó caos vial en la zona, y cuando se informó que había el compromiso de una mesa de negociación, levantaron su bloqueo.
Al respecto, el OAJ informó después del mediodía que se pactó con la dirigencia del sindicato concluir la manifestación y reabrir de manera inmediata los edificios que habían sido cerrados.
El organismo judicial refirió que “un grupo de personas trabajadoras del PJF decidieron cerrar 16 inmuebles, que representan aproximadamente el 5.3 por ciento de la totalidad de edificios”, pero “fueron recibidas y atendidas”.
Representantes gremiales señalaron que el próximo lunes se instalará una mesa de diálogo.