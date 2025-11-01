▲ La manifestación tuvo lugar en varios puntos del país, incluida la CDMX. Foto Alfredo Domínguez

Gustavo Castillo, Carlos García y Vianey Carrera

Reportero y corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 10

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) desactivó de manera rápida la protesta y cierre de juzgados y tribunales que realizaron integrantes del Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial de la Federación, al comprometerse a instalar una mesa de diálogo con los trabajadores que durante cinco horas afectaron las actividades del cinco por ciento de los órganos jurisdiccionales en el país.

La manifestación tuvo impacto en algunas sedes del (PJF) en la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Guanajuato, Nuevo León y Tabasco.

El dirigente del Sindicato Nacional Renovación, Juan Alberto Prado Gómez, señaló: “la lucha no es contra la institución”, y alegó que los agremiados “han decidido alzar la voz frente a la falta de insumos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones y actividades (tóner, papel, equipos de cómputos y periféricos)”.

Asimismo su manifestación fue por el “incumplimiento de acuerdos laborales, sobrecarga de trabajo, falta de pago de horas extras, aumento salarial en términos del Contrato General Trabajo, y sustitución de plazas”.