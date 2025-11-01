Fernando Camacho y Andrea Becerril

Ante las versiones de que la alianza con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) podría romperse en las elecciones de diversos estados, la dirigencia nacional de Morena llamó a mantener la coalición en todo el país, ya que es este recurso el que ha permitido al bloque mayoritario reformar la Carta Magna.

En conferencia de prensa en Baja California Sur, y ante una pregunta sobre posibles divisiones con sus aliados, la presidencia del partido guinda subrayó que su intención es mantener el pacto con los petistas y los verdes.

“Gracias a esa alianza, que se confirma en el Congreso todos los días en la aprobación de las leyes, es que hemos podido reformar la Constitución. Por eso hemos contado con las dos terceras partes (del Congreso), por la alianza con PT y PVEM, y, entonces, nos fortalecemos”, subrayó la dirigencia morenista.

El partido mayoritario recalcó que dicha coalición no sólo tiene un fin pragmático, “como le hacen PRI y PAN, como estos pactos que se hicieron en Coahuila y se traducen en todo el país, donde se reparten todo. Nosotros hacemos alianzas por proyectos: el proyecto del país es el que nos une y nos ha dado la posibilidad de las reformas” legislativas, indicó.

En ese sentido, enfatizó: “es importante mantener la alianzas y ya lo habremos de tocar en su momento, pero de una vez adelantamos que nos gustaría que en 2027, en Baja California Sur y en todo el país, podamos ir juntos”.