De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 6

Con relación al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revisó dos contratos para proveer servicios de correo electrónico y protección de datos para la Guardia Nacional durante 2024, la empresa NetControll Group aclaró que las observaciones fueron solventadas y con ello cumplió las características de ambos convenios.

En una carta, la firma se refirió a la información publicada el 24 de octubre en este diario, respecto al informe de la ASF de ese año, a partir de una auditoría de cumplimiento a tecnologías de información y comunicaciones.

Refirió que el diario afirmó que empresas contratadas por la corporación para la seguridad de los sistemas de correo electrónico y de protección de datos incumplieron los contratos que firmaron, y que se mencionó en lo particular a NetControll Group.

Esto, agregó, con base en la auditoría de cumplimiento a tecnologías de información y comunicaciones número 2024-5-36H00-20-0147-2025 realizada a la Guardia Nacional por la ASF.

“Es el caso que en el desarrollo de la auditoría realizada por la ASF que, puede ser verificada en el dominio (https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2024_0147_a.pdf), se resolvió que las omisiones fueron solventadas en cumplimiento a las observaciones en los contratos que se auditaron por la ASF” en dos resolutivos.