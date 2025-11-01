▲ La Conquista fue un proceso brutal, de violencia y despojo, afirma la mandataria en folleto de exposiciones sobre México en Madrid. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 5

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró “un primer paso” que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, lamentara la injusticia cometida contra los pueblos indígenas durante la Conquista en su discurso de apertura de las cuatro exposiciones de arte precolombino en Madrid, La mitad del mundo: La mujer en el México indígena.

Al resaltar que es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de ello, la mandataria contó –como también lo hace en su libro Diario de una transición histórica– que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador le manifestó, ante su decisión de no invitar al rey de España, Felipe VI, a su toma de posesión: “no necesitas incorporar las discrepancias al gobierno, estás empezando, y le dije: ‘es que no lo hago porque usted me lo diga o no, sino lo hago por convicción’”.

Porque, planteó en el libro, “ningún presidente debe permitir que otro jefe de Estado trate con desdén al pueblo de México”, al señalar que “no solamente no contestaron la carta, muy diplomática y amable” que les envió el ex presidente, “sino que, además, hicieron una campaña en España contra López Obrador y la Cuarta Transformación”.

Señaló que la ofensa no sólo fue al ex mandatario, “sino también hacia toda la nación, al pueblo de México, y por eso tomé esa decisión”, además de que en su momento hubo “una narrativa bastante misógina” por apoyar la carta.

Sostuvo que “este agravio hoy empieza a saldarse” con el discurso de Albares, por lo que saludó el reconocimiento que éste hizo.

Tras exhibir en el Salón Tesorería de Palacio Nacional el video con las palabras pronunciadas por el funcionario de España apenas una hora antes, expresó: “enhorabuena por este primer paso del canciller”, particularmente en este Año de la Mujer Indígena.