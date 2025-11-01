Entre cempasúchil, velas y tradiciones

E

l Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas y significativas en México. Celebrada el 1º y 2 de noviembre, tiene sus raíces entre las costumbres prehispánicas y las creencias católicas traídas por los españoles, pero más que historia y tradición, año tras año miles de familias mexicanas se preparan para recordar con amor a sus seres queridos, llevándoles fiesta al preparar ofrendas y altares en sus casas y en cementerios que llenan de colores, aromas y símbolos, cada uno con un significado diferente.

Entre velas, cempasúchil, pan de muerto, calaveras, comida y bebidas para aquellos que ya no están, –aunque este día están más presentes que nunca–, más que un altar bonito, tiene un profundo sentido emocional y espiritual, celebrando el legado y memoria de nuestros seres queridos que han fallecido.

En lugares como Xochimilco, el Día de Muertos se vive entre canales, trajineras y chinampas. Las flores de cempasúchil cultivadas localmente son un símbolo de orgullo, manteniendo viva una tradición que une la naturaleza, la comunidad y la memoria.

En Milpa Alta las familias preparan sus ofrendas, pero también se organizan veladas en los panteones en pueblos como San Antonio Tecómitl y San Agustín Ohtenco, y lugares emblemáticos como Pátzcuaro, Michoacán, donde la noche de Día de Muertos se convierte en toda una experiencia espiritual.

Aunque cada parte de México tiene su propia interpretación, esta festividad nos demuestra que nuestro país no sólo está lleno de tradiciones hermosas como ésta, que reafirma nuestra identidad como mexicanos, sino que honra a los muertos a través del amor, la memoria, la comunidad y la unidad.

Celebremos y recordemos con amor a los que ya no están y, al mismo tiempo, abracemos nuestras tradiciones.

Dafne Camarillo Cortés

Calaverita a una patria con destino

Lo mejor está por venir

Asegura la Presidenta.

Juarista y Obradorista de huella fina

Orgullo de una patria con destino

Reina soberana y guía del camino

Nunca olvides, amada catrina

Al pueblo que te vio crecer

De saber colmada la confianza

Alcázar del cielo y la esperanza.

Daniel Moctezuma Jiménez

Agradece atención de médicos del IMSS

Agradezco la atención oportuna y profesional que el personal médico brindó a mi mamá en el Hospital General Regional 2 del IMSS, especializado en traumatología y ortopedia, luego de un accidente que sufrió y que le ocasionó fractura en ambos brazos. En particular, quiero reconocer el profesionalismo de los cirujanos José Martín Flores Díaz y José Daniel Maravilla Valencia, quienes hicieron un excelente trabajo y en todo momento nos brindaron información acerca del delicado procedimiento quirúrgico que requirió.