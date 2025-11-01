▲ Castro, aliado de Bolsonaro, tiene las manos manchadas de sangre, acusaron los manifestantes. Foto Afp

Afp, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 22

Río de Janeiro. Cientos de personas se manifestaron ayer, vestidas de blanco, por las calles de Vila Cruzeiro, en Brasil, tras el feroz despliegue policial que dejó más de 120 muertos durante una operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro.

La protesta se inició en el campo de futbol de Vila Cruzeiro, en el Complexo da Penha, una de las favelas en las que tuvo lugar el operativo. Vecinos, activistas, transportistas y algunos políticos locales acudieron para expresar su rechazo a la brutal violencia policial y a la política de seguridad del gobernador de Río, Claudio Castro, aliado del ex presidente Jair Bolsonaro.

La movilización estuvo repleta de pancartas que calificaron a Castro de “asesino” y en las que se pedía justicia para las víctimas.

“¿Cuántos más tienen que morir para que esta guerra acabe?”, era uno de los consignas más coreadas. El ambiente estuvo marcado por la tensión; todavía hay 18 familias que no han conseguido recuperar los cuerpos de sus seres queridos para poder despedirlos.

Un niño sostenía un cartel que decía “los niños deben poder jugar, la favela quiere vivir en paz”. Su camiseta estaba manchada de pintura roja para recordar la sangre derramada durante la operación policial más letal de la historia de Brasil.

Identifican 99 cuerpos

La Policía Civil informó que fueron identificados los cuerpos de 99 personas, y que la mayoría tenían antecedentes criminales.