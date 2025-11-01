Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 27

Veracruz, Ver., Al menos dos amparos en contra de la prórroga otorgada al rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, fueron desechados por el segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación con sede en la ciudad de Boca del Río.

Dichos recursos buscaban echar abajo el procedimiento que permitió a Aguilar Sánchez ser el titular de la institución durante cuatro años más, a pesar de no someterse a un proceso de elección.

La magistrada encargada del caso decidió en tres días que ni la Junta de Gobierno, ni la Universidad pueden ser consideradas “autoridades” y por lo tanto no están sujetas al juicio de amparo.

En entrevista para La Jornada, la doctora Marisol Luna Leal, una de las académicas que interpuso el recurso, lamentó la decisión del Tribunal y señaló que ésta deja en la completa indefensión a la comunidad universitaria.

La autonomía

Refirió que la determinación de no considerar “autoridad” a la junta de gobierno, prácticamente permite que con el pretexto de la autonomía de la casa de estudios, se violenten los derechos de estudiantes y catedráticos sin que exista ninguna consecuencia.

Añadió que hay algunas acciones legales pendientes de recibir resolución, por lo que se debe esperar a que el Tribunal los analice para conocer los pasos a seguir en la lucha contra la prórroga de mandato en la UV.