▲ El séptimo Festival de Creación Hormiga se efectuará en CDMX y Coyuca de Benítez, Guerrero, del 13 al 16 de noviembre. Foto cortesía de la producción

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 7

Un proyecto integral de desarrollo teatral es el Centro Cultural El Hormiguero, que en su séptimo aniversario apuesta a la descentralización y llevará el arte vivo a las calles, así como a comunidades con difícil acceso y otros países como Cuba, Colombia, Argentina y Chile.

Marco Pacheco, director del espacio, explicó: “desde hace un par de años nos hemos enfocado en sacar El Hormiguero y llevarlo a otros lugares con la finalidad de fortalecer nuestra visión de acercar el teatro a diferentes comunidades y no sólo quedarnos aquí haciendo acciones y esperando a que el público llegue; trabajamos cada día para mostrar propuestas que no sólo transforman a través del arte, sino que dignifican y visibilizan”.

En este año, el séptimo Festival de Creación Hormiga se efectuará en Ciudad de México y Coyuca de Benítez, Guerrero, del 13 al 16 de noviembre, “con las artes vivas a las calles, promoviendo la reflexión y la convivencia comunitaria”, además de impulsar la formación artística en sus programas Larvas Creativas e Inserta 2.0. Mientras que con Rutas Hormiga, concreta el esfuerzo de llevar teatro a poblaciones con difícil acceso como en Tijuana, Zacatecas, Guerrero, Mérida, Campeche y Guanajuato, además de otros países de América Latina.

A la vez, también se lanza, el programa Boleto con Causa, una iniciativa que permite adquirir boletos adicionales para garantizar el acceso al teatro a personas con dificultades económicas.

Pacheco subrayó: “ Con el lema #SieteAñosDeSerHormigas, festejamos ser un nodo neurálgico del teatro en México, que se ha consolidado como un modelo innovador, el cual impulsa la profesionalización, la inclusión de jóvenes talentos y la sostenibilidad de las artes independientes. En este aniversario no sólo se celebra logros pasados, sino que reafirmamos nuestra misión de seguir tejiendo redes, descentralizando el arte y transformando comunidades a través del teatro”.