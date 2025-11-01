Necaxa golea a Santos y peleará boleto al play-in
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. a31
En un estadio Cuauhtémoc que rindió homenaje al técnico Manuel Lapuente, con boinas repartidas entre los jugadores y una manta de agradecimiento por su trayectoria, luego de su fallecimiento a los 81 años, Cruz Azul se adueñó momentáneamente del liderato de la Liga Mx al derrotar 3-0 a Puebla en la penúltima fecha de la fase regular.
El polaco Mateusz Bogusz (33), Jeremy Márquez (57) y Omar Campos (84) anotaron los goles del triunfo. La Máquina llegó con este resultado a 35 puntos, dos más que el ahora sublíder Toluca y a tres de distancia del tercer lugar, Tigres, equipos que enfrentarán hoy a Atlas y Monterrey, respectivamente. Cualquier empate o derrota de ambos aumentará las posibilidades de que los celestes terminen en lo más alto de la competencia.
Si hubo un común denominador a lo largo de la noche, fue la fragilidad del Puebla. Bogusz y Márquez aprovecharon el desorden defensivo de su rival para vencer al arquero Jesús Rodríguez con acciones que iniciaron desde la medialuna y terminaron en las redes.
Cerca del final, el recién ingresado Campos recibió un pase retrasado de Ángel Sepúlveda y sentenció la goleada. Los poblanos son el último lugar del torneo con sólo nueve unidades. En Aguascalientes, el Necaxa resolvió su compromiso ante Santos en menos de 45 minutos.
A partir del autogol del lateral argentino Bruno Amione, el cuadro que dirige Fernando Gago acertó en casi todos los ataques que tuvo frente al arco del portero Carlos Acevedo, uno de los más goleados en su posición en la Liga (28 tantos permitidos).
El triunfo por 4-1 dejó a los Rayos con posibilidades numéricas de meterse al play-in, aunque sujetos a resultados de otros. Amione desvió un centro de Agustín Palavecino por la banda derecha y Acevedo no pudo cerrar el ángulo del primer poste por donde pasó la pelota (5).
Con la ventaja en el marcador, un par de avances del colombiano Díber Cambindo (11) y Tomás Badaloni (42), además del tanto de Kevin Rosero (55), ampliaron la diferencia.
Ubicado en el lugar 12 con 16 puntos, el Necaxa peleará su boleto al play-in en la última jornada. Atlético San Luis cayó 2-1 ante Bravos de Juárez en casa.