▲ El polaco Mateusz Bogusz anotó el primer tanto durante la penúltima fecha de la fase regular. Foto @CruzAzul

De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. a31

En un estadio Cuauhtémoc que rindió homenaje al técnico Manuel Lapuente, con boinas repartidas entre los jugadores y una manta de agradecimiento por su trayectoria, luego de su fallecimiento a los 81 años, Cruz Azul se adueñó momentáneamente del liderato de la Liga Mx al derrotar 3-0 a Puebla en la penúltima fecha de la fase regular.

El polaco Mateusz Bogusz (33), Jeremy Márquez (57) y Omar Campos (84) anotaron los goles del triunfo. La Máquina llegó con este resultado a 35 puntos, dos más que el ahora sublíder Toluca y a tres de distancia del tercer lugar, Tigres, equipos que enfrentarán hoy a Atlas y Monterrey, respectivamente. Cualquier empate o derrota de ambos aumentará las posibilidades de que los celestes terminen en lo más alto de la competencia.

Si hubo un común denominador a lo largo de la noche, fue la fragilidad del Puebla. Bogusz y Márquez aprovecharon el desorden defensivo de su rival para vencer al arquero Jesús Rodríguez con acciones que iniciaron desde la medialuna y terminaron en las redes.

Cerca del final, el recién ingresado Campos recibió un pase retrasado de Ángel Sepúlveda y sentenció la goleada. Los poblanos son el último lugar del torneo con sólo nueve unidades. En Aguascalientes, el Necaxa resolvió su compromiso ante Santos en menos de 45 minutos.