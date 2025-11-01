A

la tradicional pregunta: “¿Has leído la novela?” y la aún más tradicional respuesta: “No, pero vi la película” hoy se puede añadir una versión alternativa: “¿Viste la película?”, “No, pero vi la ópera”. Tal es el caso de la ópera Breaking the Waves (‘Rompiendo las olas’, 2016) de la compositora estadunidense Missy Mazzoli, con un libreto de Royce Vavrek basado directamente en el guión del excelente filme homónimo escrito y dirigido en 1996 por Lars von Trier. Breaking the Waves fue puesta en escena recientemente en la Sala Covarrubias de la UNAM bajo la dirección musical de José Areán y escénica de Marcelo Lombardero. La terrible historia original ha sido trasladada al ámbito operístico con fidelidad a sus elementos básicos, de manera que la narrativa escénica permite seguir con claridad el argumento, a lo cual ayuda la ausencia de enredos y elementos inútiles. Sin embargo, el libreto no es de la altura del guión original, y la partitura no resultó del todo satisfactoria, a pesar de que en ella se perciben con creces la calidad y el oficio de Missy Mazzoli. Se trata, más bien, de que el lenguaje empleado por la compositora evade por completo la expresividad, de modo que Breaking the Waves se convierte para el oyente en una experiencia puramente intelectual, muy distante del impacto emocional que provoca el original fílmico. Esta sólida pero desapasionada partitura fue bien preparada y ejecutada por José Areán al frente de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. Observación puntual: aún me asombra que nuestros cantantes (académicos o no) sigan a estas alturas batallando (y haciéndonos batallar) con la correcta pronunciación de la lengua inglesa.

Me he quedado con la impresión de que las alabanzas desmesuradas que se prodigaron a Breaking the Waves antes y después de su presentación están cimentadas, más que en el alcance y profundidad de la música y el resultado total de la obra, en el reconocido y bien ganado prestigio de Missy Mazzoli y en el recuerdo del filme de Lars von Trier que, como producto artístico, es notablemente superior a la ópera. La deuda podría saldarse, quizá, con la programación de algunas otras obras de la compositora, sobre todo orquestales.