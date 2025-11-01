▲ Con el lugar lleno de cervezas, refrescos y adornos, personal del Invea colocó sellos de suspensión en la bodega donde se llevaría a cabo una fiesta sin permisos. Foto La Jornada

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 29

El instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México suspendió actividades en un inmueble ubicado en la colonia Santa María Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, donde se pretendía realizar una fiesta clandestina con un aforo para 3 mil personas.

El operativo se realizó en el número 187 de la calle Azahares, donde a través de redes sociales se convocó a un evento con motivo de halloween, en el que se pretendía dar acceso a menores de edad y venderles bebidas alcohólicas, señalaron las autoridades.

El inmueble es una bodega industrial en la que se colocaron sellos de suspensión de actividades por irregularidades, como no contar con las medidas de protección civil correspondientes, además de que los organizadores no exhibieron los permisos necesarios para llevar a cabo un evento de tal envergadura.

La convocatoria se realizó por medio de redes sociales Facebook e Instagram, y fue firmada por las cuentas @nightclubbmx, la cual se anuncia como organizadora de eventos, que tiene cuatro años operando, y @aka.gallardo, quien se presenta como creador digital e incluso tiene publicado un video en el que explica el proceso para organizar una fiesta de ese tipo.