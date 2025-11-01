▲ Los promoventes de juicios de desalojo no esperan mucho tiempo antes de ejecutar un veredicto, por lo que dejan en la indefensión a quienes habitan inmuebles en litigio. Foto Germán Canseco

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 28

En la Ciudad de México hay un promedio de seis lanzamientos diarios que son dictados por una sentencia de jueces para que inmuebles que se encuentran ocupados de manera ilegal sean liberados en bien de los legítimos dueños tras juicios civiles, arrendatarios y mercantiles, de acuerdo con datos proporcionados vía transparencia por el Tribunal Superior de Justicia de 2019 a febrero de 2025.

Los desalojos incluso pueden cumplirse de forma inmediata a la sentencia, comentaron abogados, pues el Código de Procedimientos Civiles fija hasta 10 años para que se cumpla el ordenamiento.

Durante ese periodo se emitieron 15 mil 709 órdenes de lanzamiento por parte de un juez, de las cuales 15 mil 175 fueron por expedientes abiertos vía escrita, mientras 534 se hicieron por la oral.

Los principales actores en este tipo de juicios son un arrendador, una institución bancaria, una persona física u “otros”, según la base de datos obtenida por este diario.

Para la abogada Mercedes Estrada este tipo de datos no revelan una efectividad por parte de los jueces, pues a pesar de que emitan ese tipo de sentencias, algunas pueden no llegar a ejecutarse. Explicó que cuando un juicio llega a sentencia de lanzamiento es porque la parte demandada no logró comprobar la posesión.