Carolina Gómez y Lilian Heernández

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 35

En México, apenas 13 de cada 100 mujeres ocupan puestos de trabajo en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, lamentó la subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Violeta Vázquez, tras agregar que de cada 100 egresados de estas carreras, menos de la tercera parte lo conforman ellas.

Por ello, aseveró, la digitalización, el cómputo de alto rendimiento y la Inteligencia Artificial sólo cumplirán su promesa transformadora si reducen esas brechas que históricamente han limitado el acceso al conocimiento y al desarrollo; de lo contrario, “los sesgos del pasado se reproducirán en los algoritmos del futuro”.