Viernes 31 de octubre de 2025, p. 35
En México, apenas 13 de cada 100 mujeres ocupan puestos de trabajo en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, lamentó la subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Violeta Vázquez, tras agregar que de cada 100 egresados de estas carreras, menos de la tercera parte lo conforman ellas.
Por ello, aseveró, la digitalización, el cómputo de alto rendimiento y la Inteligencia Artificial sólo cumplirán su promesa transformadora si reducen esas brechas que históricamente han limitado el acceso al conocimiento y al desarrollo; de lo contrario, “los sesgos del pasado se reproducirán en los algoritmos del futuro”.
Apuntó que el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNI) ofrece un panorama un poco más alentador, pues 40 por ciento de sus integrantes son mujeres, aunque en los niveles más altos y eméritos, la cifra se reduce al 27 por ciento.
Durante la décima edición del Encuentro ANUIES-TIC UNAM 2025, efectuado en la UNAM, la subsecretaria insistió en que falta avanzar en la paridad, pues aunque hace 40 años la diferencia entre la participación de hombres y mujeres era de 64 puntos porcentuales y hoy es de 18 puntos, “las diferencias de género son muy grandes en algunas áreas del conocimiento”.