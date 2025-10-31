Gustavo Castillo

La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025

En Nogales, Sonora, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y de la fiscalía estatal cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada contra Martín de Jesús Contreras Zepeda, El Tomate, líder de una facción del cártel de Sinaloa, conocida como Los Gigios, vinculada con Los Mayos.

El Tomate forma parte de este grupo y las autoridades federales lo consideran un “generador de violencia de tercer nivel de la célula delictiva Los Gigios.