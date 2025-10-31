Sociedad y Justicia
Cae El Tomate, capo del cártel de Sinaloa vinculado con Los Mayos
 
Periódico La Jornada
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 35

En Nogales, Sonora, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y de la fiscalía estatal cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada contra Martín de Jesús Contreras Zepeda, El Tomate, líder de una facción del cártel de Sinaloa, conocida como Los Gigios, vinculada con Los Mayos.

El Tomate forma parte de este grupo y las autoridades federales lo consideran un “generador de violencia de tercer nivel de la célula delictiva Los Gigios.

“A esta organización delictiva se le relaciona con actividades de tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, además de secuestro y homicidios en contra de grupos antagónicos a Los Gigios, también conocidos como Demonios-Mayos, vínculados con Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco”.

