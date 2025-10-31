Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 35

Autoridades federales y del estado de Chiapas capturaron en Tuxtla Gutiérrez al cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Leonardo Arturo Leyva Ávalos, El Carnal, quien fuera uno de los principales colaboradores de Hernán N, ex secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco y considerado fundador de La Barredora.

En 2024, La Barredora tuvo una escisión de sus principales líderes y Leyva Ávalos se separó de Hernán N para unirse al CJNG. La disputa de territorios generó una ola de violencia que afectó a muchos municipios de Tabasco.

En el operativo participaron elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina-Armada de México, así como integrantes de la Fiscalía General de la República y autoridades de Tabasco y Chiapas.