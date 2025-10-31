Viernes 31 de octubre de 2025, p. 35
Florida. Pasajeros de JetBlue fueron hospitalizados luego de una repentina pérdida de altitud en un vuelo proveniente de México, el cual tuvo que aterrizar el jueves de emergencia en Florida, informaron autoridades.
El vuelo desde Cancún se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando se produjo la pérdida de altitud.
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) manifestó en un comunicado que está investigando qué fue lo que ocurrió.
El Airbus A320 fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa aproximadamente a las 14 horas, según la FAA. Hasta el momento no estaba claro cuántas personas resultaron heridas ni qué tan graves eran sus lesiones.
Un audio de tráfico aéreo difundido en LiveATC.net incluía una llamada de radio reportando las lesiones: “tenemos al menos tres personas heridas. Parece que tal vez son laceraciones en la cabeza”.
Personal médico evaluó a los pasajeros y tripulantes en el aeropuerto antes de que algunos fueran llevados a los hospitales, informó JetBlue.
“Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para inspección y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa”, expresó la aerolínea. “La seguridad de clientes y tripulantes es siempre nuestra prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados”.
Este comunicado ha sido corregido para indicar que la aeronave era un Airbus A320, no un Airbus 320 como indicó la Administración Federal de Aviación.