Ap

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 35

Florida. Pasajeros de JetBlue fueron hospitalizados luego de una repentina pérdida de altitud en un vuelo proveniente de México, el cual tuvo que aterrizar el jueves de emergencia en Florida, informaron autoridades.

El vuelo desde Cancún se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando se produjo la pérdida de altitud.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) manifestó en un comunicado que está investigando qué fue lo que ocurrió.

El Airbus A320 fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa aproximadamente a las 14 horas, según la FAA. Hasta el momento no estaba claro cuántas personas resultaron heridas ni qué tan graves eran sus lesiones.

Un audio de tráfico aéreo difundido en LiveATC.net incluía una llamada de radio reportando las lesiones: “tenemos al menos tres personas heridas. Parece que tal vez son laceraciones en la cabeza”.