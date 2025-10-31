L

a política mundial de población centrada en reducir las tasas de fecundidad cambió drásticamente en 1994 con el Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en El Cairo (CIPD, 1994). Este plan se enfocó en la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, y por primera vez reconoció los derechos reproductivos, en especial de las mujeres.

Posteriores comités de seguimiento no han logrado avances sustantivos, con excepción de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la que los países de la región firmaron en 2013 el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CMPD), ninguna otra región cuenta con una agenda tan progresista.

Entre diversas medidas, el CMPD acordó “aplicar el enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e intercultural en los asuntos de población y desarrollo (…) con el fin de eliminar las desigualdades y fomentar la inclusión social..”; otro acuerdo es “promover políticas que aseguren que las personas ejerzan sus derechos sexuales (…) con respeto a su orientación sexual, e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia ….”; también se incluyó “asegurar, en los casos que el aborto sea legal o esté despenalizado (…) la existencia de servicios de aborto seguro y de calidad…”.

Además se acordó “formular y ejecutar políticas, planes y programas de población que consideren la evolución de la estructura por edades, en particular el envejecimiento de la población (cuando hay más personas mayores que niñas y niños), las oportunidades y desafíos asociados a esta evolución en el mediano y largo plazo…”, y reconocer el descenso de la fecundidad y el incremento en la esperanza de vida como logros de nuestra región.

En América Latina los países muestran una disminución sostenida de la mortalidad y de la fecundidad que llevó a bajos niveles en ambas variables, y a un aumento significativo de la proporción de personas mayores. Los países de la región han experimentado un proceso de envejecimiento más rápido con respecto a otras regiones del mundo, en Europa el proceso tardó dos siglos.

La alta velocidad del proceso en nuestra región se debe al rápido avance de la transición demográfica en comparación con otros continentes, y se prevé para 2060 que la proporción de personas mayores se ubicará más cerca de los valores de América del Norte y Europa (CEPAL, 2023). El proceso de envejecimiento no es homogéneo, Cuba fue el primer país de América Latina y el Caribe en alcanzarlo, en 2011 su proporción de menores de 15 años igualó la de las personas mayores de 60 años.

El Programa Nacional de Población 2025-2030 que construye el gobierno de México tiene alineación con cerca de 90 medidas prioritarias del Consenso de Montevideo. Con una tasa de fecundidad de 1.7 hijos por mujer y 0.8 de crecimiento anual, ralentizar el crecimiento de la población y reducir la fecundidad ya no son nuestros retos, sino enfrentar los desafíos y generar condiciones de bienestar para que las personas logren la fecundidad deseada y un envejecimiento activo y saludable.