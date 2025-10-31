Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 14

Al subrayar que su gobierno “no faltará al derecho laboral”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se cuenta con cerca de 6 mil millones de pesos para indemnizar a los trabajadores que fueron separados de sus cargos tras la reforma al Poder Judicial.

“Siempre dijimos que no le iba a faltar recurso al Poder Judicial; lo sé porque hace dos días me lo presentó (el monto) la subsecretaria de Egresos (Bertha Gómez) y eso proviene todavía de los fideicomisos que tenía la Corte.”

En su habitual conferencia de prensa, aseguró que “no vamos a faltar al derecho laboral en lo que nos corresponde a nosotros en términos de los recursos para poder liquidar a todos los trabajadores, como dice la ley”, en respuesta a las movilizaciones que se han realizado para exigir el pago.