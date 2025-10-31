Viernes 31 de octubre de 2025, p. 14
Al subrayar que su gobierno “no faltará al derecho laboral”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se cuenta con cerca de 6 mil millones de pesos para indemnizar a los trabajadores que fueron separados de sus cargos tras la reforma al Poder Judicial.
“Siempre dijimos que no le iba a faltar recurso al Poder Judicial; lo sé porque hace dos días me lo presentó (el monto) la subsecretaria de Egresos (Bertha Gómez) y eso proviene todavía de los fideicomisos que tenía la Corte.”
En su habitual conferencia de prensa, aseguró que “no vamos a faltar al derecho laboral en lo que nos corresponde a nosotros en términos de los recursos para poder liquidar a todos los trabajadores, como dice la ley”, en respuesta a las movilizaciones que se han realizado para exigir el pago.
Antier se difundió que alrededor de 800 jueces y magistrados que fueron cesados o renunciaron a participar en la elección judicial de junio pasado, aún no reciben el pago de indemnizaciones extraordinarias, que incluyen tres meses de sueldo y 20 días por año trabajado.
La Presidenta señaló que el pago de las indemnizaciones lo definirá el Poder Judicial “dentro de los esquemas laborales que ellos tienen”.