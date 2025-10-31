Néstor Jiménez

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 14

Las audiencias que organizará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral a partir de hoy en Estados Unidos tendrán un formato distinto a las que se realizan en territorio nacional. Ante la actual situación que viven los connacionales en ese país y para garantizar su seguridad, serán por medio de videoconferencia, anunció el presidente de esta instancia, Pablo Gómez Álvarez.

Entrevistado luego de una de las audiencias de esta comisión, realizada ayer en la sede de la Secretaría de Gobernación (SG), Gómez Álvarez explicó que los espacios destinados a la participación de los paisanos que radican en Estados Unidos estarán encabezadas por Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia e integrante de la comisión, quien no acudirá de manera presencial, sino que estará presente de forma virtual desde la SG.

Dijo que en este momento no hay condiciones para hacer actos concurridos en Estados Unidos, “y además están los problemas que ustedes conocen en relación con los migrantes”.

Detalló que algunos de los ponentes estarán en el consulado, pero otros no, según las condiciones.