De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 11

Desde el inicio del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, que arrancó en enero, las autoridades federales han recolectado “más de 8 mil 200 armas de fuego de las calles y hogares del país”, informó ayer por medio de redes sociales la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el marco de la semana de desarme que impulsa cada año la ONU. Con este programa se promueve el canje de armas y cartuchos a cambio de dinero, con incentivos que llegan hasta 26 mil pesos dependiendo del tipo de armamento o cartuchos que se trate. A inicios del presente mes, la dependencia federal detalló que había recibido también granadas, cargadores y cartuchos de dinamita.