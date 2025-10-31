Política
Ver día anteriorViernes 31 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/31. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Gobernación ha recolectado 8 mil 200 armas en 2025/
A nterior
S iguiente
 
Gobernación ha recolectado 8 mil 200 armas en 2025
 
Periódico La Jornada
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 11

Desde el inicio del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, que arrancó en enero, las autoridades federales han recolectado “más de 8 mil 200 armas de fuego de las calles y hogares del país”, informó ayer por medio de redes sociales la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el marco de la semana de desarme que impulsa cada año la ONU. Con este programa se promueve el canje de armas y cartuchos a cambio de dinero, con incentivos que llegan hasta 26 mil pesos dependiendo del tipo de armamento o cartuchos que se trate. A inicios del presente mes, la dependencia federal detalló que había recibido también granadas, cargadores y cartuchos de dinamita.

A nterior
S iguiente