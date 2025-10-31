Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 11

Las gestiones para consolidar los proyectos ferroviarios de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanzan. De acuerdo con información de la Procuraduría Agraria (PA), hasta la fecha se ha logrado la liberación de 94 por ciento del derecho de vía del tren que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con Pachuca, y de 77 por ciento en el tramo México-Querétaro.

Ayer, durante la presentación del informe del primer año de labores de la nueva administración de la Procuraduría Agraria, el subprocurador general de esa instancia, Rodolfo González, indicó que uno de los retos de esta gestión es ejecutar las acciones necesarias para avanzar en uno de los proyectos prioritarios de la mandataria federal: ampliar a 3 mil kilómetros la red de trenes de pasajeros en el país.