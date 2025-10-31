▲ En su mayoría son menores de edad, y aunque no fueron secuestrados ni maltratados, fueron enganchados con la propuesta de recolectar espárragos. Foto Secretaría de Marina

La Fiscalía de Sinaloa informó que la Secretaría de Marina rescató en altamar a 28 niños y jóvenes que estaban en una embarcación procedente del sur del país y que habían sido reclutados para trabajar de jornaleros.

Sin embargo, en un comunicado, la Secretaría de Marina transmitió que brindó apoyo a las 28 personas que llegaron por sus propios medios al recinto portuario de la terminal dos de La Paz, Baja California.

“En un operativo de rescate realizado por la Secretaría de Marina, fueron auxiliadas 28 personas –27 de entre 14 y 17 años y una de 18 años– que se encontraban en una embarcación en altamar”, indica un comunicado divulgado por autoridades de Sinaloa.

La Marina agregó que la acción se llevó a cabo luego de que personal de la unidad naval detectara una situación atípica en la llegada del grupo, lo que motivó su intervención. Con apoyo de las autoridades, los jóvenes fueron trasladados al puerto de Topolobampo a bordo del buque Santa Marcela II, perteneciente a la empresa Transportes Marítimos de California, la cual proporcionó el traslado de manera gratuita.

“De manera preliminar se tiene conocimiento de que las y los jóvenes provienen de Chiapas”, se detalla.