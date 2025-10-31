Son originarios de Chiapas y fueron enganchados para trabajar de jornaleros
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 11
La Fiscalía de Sinaloa informó que la Secretaría de Marina rescató en altamar a 28 niños y jóvenes que estaban en una embarcación procedente del sur del país y que habían sido reclutados para trabajar de jornaleros.
Sin embargo, en un comunicado, la Secretaría de Marina transmitió que brindó apoyo a las 28 personas que llegaron por sus propios medios al recinto portuario de la terminal dos de La Paz, Baja California.
“En un operativo de rescate realizado por la Secretaría de Marina, fueron auxiliadas 28 personas –27 de entre 14 y 17 años y una de 18 años– que se encontraban en una embarcación en altamar”, indica un comunicado divulgado por autoridades de Sinaloa.
La Marina agregó que la acción se llevó a cabo luego de que personal de la unidad naval detectara una situación atípica en la llegada del grupo, lo que motivó su intervención. Con apoyo de las autoridades, los jóvenes fueron trasladados al puerto de Topolobampo a bordo del buque Santa Marcela II, perteneciente a la empresa Transportes Marítimos de California, la cual proporcionó el traslado de manera gratuita.
“De manera preliminar se tiene conocimiento de que las y los jóvenes provienen de Chiapas”, se detalla.
Las personas rescatadas quedaron bajo resguardo de la vicefiscalía regional de la zona norte de Sinaloa, con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, “a fin de brindarles atención y protección integral, en tanto se determina su situación jurídica”.
Hasta el momento, las investigaciones que realiza la Fiscalía de Sinaloa no han determinado cuándo fueron reclutados ni por qué decidieron pedir ayuda a la Semar.
La directora del Sistema DIF de Ahome, Nancy Janeth Niebla Valdez, y la presidenta del organismo, Marissa Menéndez de Llano, informaron que los jóvenes chiapanecos manifestaron no haber sido secuestrados ni maltratados.
Ya en Topolobampo, los 28 jóvenes recibieron atención médica, encontrándose todos en buen estado de salud. También se les proporcionaron alimentos e hidratación, y quedaron bajo la custodia de las autoridades.
La fiscalía señala que no se reportaron personas detenidas.
Sin embargo, aclara que los fiscales de Sinaloa “mantienen los trabajos en curso”. La pesquisa abierta busca establecer las circunstancias del traslado desde el sur del país y determinar si se trata de un caso de tráfico de personas.