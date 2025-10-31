Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 8

El embajador designado de la República Islámica de Irán, Abolfazl Pasandideh, aseguró que su país y México comparten una visión pacifista, además de la certeza de que el multilateralismo debe ser una prioridad en un mundo diverso e incierto.

Durante una reunión con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y otras legisladoras, el diplomático resaltó que pese a que ambos países cuentan con una relación de amistad con más de 130 años de antigüedad, se debe incrementar el intercambio comercial.

Señaló que el nivel de comercio con México “es muy bajo, pues sólo representa la mitad del que se tiene con Brasil y es incluso menor que con Ecuador. “Estamos dispuestos a ampliar el volumen comercial. Somos una nación de más de 90 millones de habitantes e importamos muchos alimentos”, subrayó.