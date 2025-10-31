Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 8

Frente a la nueva dinámica de la geopolítica global, “China está dispuesta a mantener el principio de apertura y beneficio compartido”, expresó el embajador de la República Popular China en México, Chen Daojiang.

Remarcó que su país está dispuesto a trabajar con todas las naciones, México incluido, “para defender el verdadero multilateralismo, promover una multipolaridad mundial más equitativa y ordenada, e impulsar una globalización económica inclusiva y de beneficio común que contribuya en la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad”.

El diplomático manifestó su firme confianza en que se consolide la asociación estratégica integral entre China y México, con el liderazgo de los mandatarios Xi Jinping y Claudia Sheinbaum, respectivamente, tras encabezar ayer la entrega de reconocimientos a los ganadores del concurso internacional Mi historia con China 2025

“Actualmente el mundo vive cambios sin precedentes en más de un siglo. La inestabilidad e incertidumbre se entrelazan mientras la humanidad enfrenta una misma pregunta: ¿hacia dónde se dirige la civilización?”, expresó.

Algunos de los 40 galardonados del certamen organizado por la embajada de China –que abarcó campos históricos, sociales y culturales– compartieron su sentir por el reconocimiento, además de su admiración por China.