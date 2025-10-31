Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 4

Senadores de Morena y PT expresaron solidaridad con el gobierno y el pueblo de Cuba ante la devastación provocada por el huracán Melissa, y consideraron fundamental el voto de condena en la Organización de Naciones Unidas contra el bloqueo económico y comercial a la isla.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo (Morena), señaló que México siempre ha votado en ese sentido, y esa Cámara del Congreso, responsable de la política exterior del país, también ha insistido en que termine el cerco impuesto por Estados Unidos, ya que se debe respetar la soberanía y la independencia de la nación caribeña.

Igualmente, los senadores petistas Gonzalo Yáñez y Yeidckol Polevnsky se pronunciaron por desplegar una amplia solidaridad con Cuba, sobre todo en estos momentos, subrayaron, en que su población sufre los efectos del fenómeno natural.

Los legisladores de la 4T rechazaron los señalamientos que un día antes formuló su par panista Lilly Téllez, en el sentido de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “intenta presionar” a Estados Unidos, porque “no existe bloqueo comercial ni embargo” contra Cuba