Macron vendrá en noviembre
 
Periódico La Jornada
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 4

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, realizará una breve visita a México el 7 de noviembre.

A nosotros “nos interesa mucho” recuperar dos códices prehispánicos –Bórbonico y Azcatitlán– que están en aquella nación, sostuvo.

El primero fue extraído de México en 1826 y tiene los calendarios lunar y solar, así como el proceso del uso para el adivinatorio; el segundo narra la salida de Aztlán hasta prácticamente los hechos de finales del siglo XVI, es decir, después de la Conquista, y se reconoce a los gobernadores indígenas de los cuatro barrios conquistados por los españoles.

La mandataria indicó que Macron vendrá con empresarios de su país y se reunirá con representantes del sector privado mexicano, “pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices, que son muy importantes”.

