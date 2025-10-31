La política exterior la define el país, subraya
Aunque hay temas en los que no estamos de acuerdo, la relación con EU es buena, señala
Viernes 31 de octubre de 2025, p. 4
“La política exterior de México la define México… somos un país libre, independiente y soberano”, apuntó la presidenta Claudia Sheinbaum tras los cuestionamientos del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por el apoyo del gobierno federal a Cuba. Ese respaldo “es histórico”, defendió.
Señaló que se tienen “muy buenas relaciones con Washington, (aunque) evidentemente hay temas en los que no estamos de acuerdo; además de decisiones unilaterales que nos afectan, pero siempre hemos buscado el diálogo para poder resolver”, como se hace en materia arancelaria y respecto a las barreras comerciales.
En este contexto, en la mañanera de ayer anunció que la cantidad de lluvia recolectada permitirá cumplir este mismo año el pago de agua a ese país, conforme establece el tratado de 1944. Las presas en el norte están por lo menos a 72 por ciento de su capacidad.
A una semana de que venció el plazo, la Presidenta descartó el riesgo de un reclamo de parte del país vecino, y subrayó el acuerdo que “hace poco” se alcanzó para pagar en función de la disponibilidad de líquido, tras el periodo de sequía de casi cinco años.
“Hay una mesa de trabajo permanente” con las autoridades estadunidenses, la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Y todo está acordado, agregó, con los gobernadores de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. De todas maneras se pacta “cuánto se entrega” sin poner en riesgo el consumo humano ni la agricultura.
Pero “llovió tanto este año que ya no se va requerir el riego de aquí a diciembre, como en otras épocas”.
En cuanto a los comentarios de Landau, Sheinbaum destacó que “la política exterior se define con base en nuestros principios”.
Dijo que el miércoles, en la Organización de Naciones Unidas, por “amplisísima mayoría, los países pidieron que ya no continuara el bloqueo a Cuba”, y nuestra política exterior “la definimos los mexicanos”.
También recordó que con diálogo “hemos podido resolver” la mayor parte de temas en los que “no estamos de acuerdo”.
De hecho, añadió, “pienso que muy pronto vamos a llegar a algunos acuerdos comerciales adicionales”.
Afirmó que al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, “le fue muy bien en sus reuniones en la APEC (Organización de Cooperación Económica Asia-Pacífico), particularmente con el embajador Jamieson Greer (representante comercial de Estados Unidos), que es con quien se están analizando las 54 medidas no arancelarias.
“Ya estamos a punto de terminar esa revisión para poder seguir avanzando en lo que a nosotros nos preocupa, que son los aranceles al acero y los vehículos, y el inicio, en otra circunstancia, de la revisión del tratado comercial (T-MEC). Entonces vamos muy bien.”
Dijo que esperará a que “se llegue al acuerdo entre nuestros secretarios y ya después veríamos si se puede dar” un encuentro con Trump.