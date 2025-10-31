▲ Este mismo año se realizará el pago de agua a Estados Unidos, debido al aumento del nivel de las presas por la lluvia, dijo ayer la mandataria. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 4

“La política exterior de México la define México… somos un país libre, independiente y soberano”, apuntó la presidenta Claudia Sheinbaum tras los cuestionamientos del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por el apoyo del gobierno federal a Cuba. Ese respaldo “es histórico”, defendió.

Señaló que se tienen “muy buenas relaciones con Washington, (aunque) evidentemente hay temas en los que no estamos de acuerdo; además de decisiones unilaterales que nos afectan, pero siempre hemos buscado el diálogo para poder resolver”, como se hace en materia arancelaria y respecto a las barreras comerciales.

En este contexto, en la mañanera de ayer anunció que la cantidad de lluvia recolectada permitirá cumplir este mismo año el pago de agua a ese país, conforme establece el tratado de 1944. Las presas en el norte están por lo menos a 72 por ciento de su capacidad.

A una semana de que venció el plazo, la Presidenta descartó el riesgo de un reclamo de parte del país vecino, y subrayó el acuerdo que “hace poco” se alcanzó para pagar en función de la disponibilidad de líquido, tras el periodo de sequía de casi cinco años.

“Hay una mesa de trabajo permanente” con las autoridades estadunidenses, la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Y todo está acordado, agregó, con los gobernadores de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. De todas maneras se pacta “cuánto se entrega” sin poner en riesgo el consumo humano ni la agricultura.