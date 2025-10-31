Alexia Villaseñor

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 3

Un tribunal federal determinó que la empresa trasnacional Calizas Industriales del Carmen SA de CV (Calica), filial de Vulcan Materials, podrá ingresar a los predios de cantera únicamente para realizar labores de restauración en la zona explotada bajo supervisión de la autoridad ambiental, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La dependencia indicó que “les resultó favorable este resolutivo” del vigésimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, con sede en la Ciudad de México –dado a conocer el miércoles pasado–, pues representa un logro importante para el gobierno federal en la defensa de sus recursos naturales.

La medida se deriva del amparo que interpuso Calica en enero pasado para seguir con la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La Semarnat argumentó ante el tribunal que la solicitud de Calica sobre la suspensión para que se permita la restauración debe incluir elaborar un programa desde el inicio del proyecto, restaurar corredores de fauna silvestre, reforestar, así como hacer un cronograma, según se determinó en la autorización ambiental otorgada en 2000.