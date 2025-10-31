N

o dejan de salir los trapos sucios de Norma Piña y su pandilla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no sólo aquellos utilizados para cuidar los intereses de impresentables como Ricardo Salinas Pliego, sino que en su grueso inventario de venta de protección –al puro estilo del crimen organizado– aparecen todo tipo de corporativos nacionales y foráneos que la compraban, como las compañías mineras, para evitar el pago de impuestos.

La Jornada (Iván Evair Saldaña) lo reseñó así: “La SCJN dejó firme la sentencia contra Primero Empresa Minera, filial de la trasnacional canadiense First Majestic Silver Corporation, que la obliga a pagar un crédito fiscal por cerca de 2 mil 869 millones de pesos, derivado del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, así como de su actualización, recargos y multas, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012. Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres, que revocó un acuerdo de febrero de la entonces presidenta Norma Piña, el cual había admitido el amparo directo promovido por la minera. El asunto fue desechado al resolver el recurso presentado por la Secretaría de Hacienda”. Así, debe pasar a la caja registradora del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o simplemente “pedir línea de captura” (presidenta Sheinbaum dixit).

Algo más: al estilo del señor de los abonos chiquitos, la trasnacional canadiense ha utilizado todo tipo de recursos legales, legaloides y abiertamente ilegales (como los “apapachos” a los ex ministros) en su intento por no cumplir con el SAT, de tal suerte que el pasado 23 de octubre la SCJN impuso una multa a ese corporativo “por promover un recurso de impedimento infundado y retrasar el juicio”, y para “frenar argucias procesales que alargan los casos” ( ídem).

El citado no es un asunto nuevo, sólo otro de los tantos trapos sucios de Norma Piña y su pandilla. A mediados de 2020, el entonces presidente López Obrador denunció que “hay empresas mineras canadienses que no están al corriente (en el pago de sus impuestos) y quieren ir a tribunales internacionales; entonces, aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Canadá (en México) para que nos ayude a convencerlas. ¿Para qué vamos a tribunales, si es claro que adeudan al SAT? Ojalá nos ayude a convencerlas”.