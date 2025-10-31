E

duardo Verástegui, aspirante a político a nombre de una corriente de catolicismo, farándula y patrocinios sobre todo estadunidenses, perdió en contados días buena parte de los bonos que había conseguido entre élites extranjeras de ultraderecha y, notablemente, en el ánimo de Donald Trump, hasta ayer uno de sus principales impulsores.

Todo se desencadenó a partir de un mensaje en X que publicó Verástegui a unas quince horas de que en Argentina abrieran las urnas, que en esas vísperas parecía que asestarían un grave golpe al gobierno de Milei. Traidor (Judas, en específico), desleal, malagradecido le dijo el mexicano al sudamericano. Sumó mensajes igualmente contundentes contra quien, señaló, sería indigno de confianza tan sólo por el hecho de pretender que habla con perros ya muertos.

La maquinaria de Milei en Argentina se desbocó contra Verástegui. A la andanada se agregaron libertarios y ultraderechistas de otros países. Sin límites, mencionaron de manera soez presuntas relaciones personales del neocristero, sobre todo con un famoso cantante puertoriqueño. Es muy probable que en una disputa cerrada de izquierdistas contra cristeros y libertarios, los primeros hubieran sido más recatados en cuanto a descalificaciones como las proferidas contra Verástegui.

La riña escaló a tal nivel que fue suspendida la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que en este noviembre habría de realizarse en la Ciudad de México, bajo el liderazgo de Verástegui, quien ya había sido figura estelar en un acto similar realizado en noviembre de 2022, cuando Trump, mediante videograbación, de entrada dijo: “quiero agradecer primero a Eduardo por el increíble trabajo que ha hecho en organizar por primera vez CPAC en México” y, ya de despedida, “necesitamos detener la propagación del socialismo y no dejar que continúe corriéndonos de nuestra región o de nuestras tierras. Y gracias de nuevo, Eduardo, por su destacado liderazgo”.

La CPAC es un instrumento internacional de acción política del trumpismo. El ahora presidente de Estados Unidos es en los hechos el jefe de esta marquesina de ultraderechistas. Por ello es significativo que le retiraran al tamaulipeco esa plataforma, cual castigo supremo por haber atentado declarativamente contra el nuevo juguete latinoamericano de Trump, el también entreguista Milei.