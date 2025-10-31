Calaveras 2025
omo todos los años con motivo del Día de los Difuntos, presentamos las calaveras escritas por el profesor Benjamín Cortés Valadez.
Calaveras 2025
Día de Muertos, muy en boga,
se puso la flaca fiera
pues acabó justiciera
con el cártel de la toga;
ya feliz se desahoga:
“Votos por todas las calles
hicieron brotar los ayes
de los ministros corridos”
también de otros fallecidos
aquí nos da los detalles:
Claudia Sheinbaum Pardo
Al ver su cabeza fría
ante aranceles y ofensa
y su proverbial defensa
de nuestra soberanía
llena de inmensa alegría
la flaca, mujer cabal,
le dice: “Sigue triunfal”.
Le pone a su muerte pausa
y sumándose a su causa
la vuelve líder mundial.
Omar García Harfuch
Tan guapo y tan competente
su fan sexo femenino
le miraba su destino
de futuro presidente
y la calaca obsecuente
también ella muy contenta
toma esto muy en cuenta
porque al verlo de tacuche
lo conserva en un estuche
pa’ que sea el bueno en el 30.
Rosa Icela Rodríguez
En las manifestaciones
era quien las negociaba,
en todas partes se hallaba
encontrando a problemones
magníficas soluciones;
la Catrina, sin coraje,
vistiendo su lindo traje,
a esta mujer tan valiosa
en vez de buscarle fosa
mejor le rinde homenaje.
Ricardo Monreal
Tras viaje de aniversario
quedó muy bien con su esposa
pero la Muerte celosa
lo ha mandado ya al osario;
su lujoso novenario
a mil parientes atrajo,
les había dado trabajo;
tuvo al fin triste consuelo
porque igual le tocó suelo…
pero tres metros abajo.
Alessandra Rojo de la Vega
Fidel y el Che ya no están
ahí en la Tabacalera
factible que les dijera
nomás comen y se van,
ese derechista afán
la calaca lo castiga:
ya a Alessandra la fumiga;
olvidó entre sus corajes
que de esos dos personajes
la tilica es gran amiga.
Adán Augusto López Hernández
Llámenme La Barredora
–dijo la flaca– es muy justo
porque hoy a Adán Augusto
le marco su última hora.
Nadie en Tabasco lo llora
tampoco por estos lares,
mucho menos entre pares;
lo que se vio, dado su ego,
es que pagó luego, luego
grandes espectaculares.
Alito Moreno
Cuando lo ve un fajador
con su ring en el Senado
a la flaca la ha colmado
su coraje y su rencor
y lo hace su retador;
nota el Kid sepulturero
que golpes no para el fuero
y hay nocaut muy aplaudido:
ya este Kid y su partido
se hallan en mismo agujero.
Omar Bravo
Tras ser grande futbolista
y también buen goleador
hoy anda de violador;
la flaca, que es feminista,
lo ha colocado en su lista:
anuncia justa medida
que le es muy aplaudida:
“por agredir a mujer
y abusar de su poder
se la corto, igual la vida”.
Adrián Rubalcava
Caminando por las vías
la flaca ve a ciudadanos
Metro en inexpertas manos
pues claro que desconfías,
“tiene contados sus días”.
Sin importar llanto a mares
dictó penas ejemplares
que yo ante fallas me explico:
“Sea su muerte en hora pico
en la estación Pino Suárez”.
Lilly Téllez
A esta víbora en el seno,
en este caso, el Senado
la tilica le ha agarrado
gran tirria por su veneno
y la mata con un trueno;
al pensar en la venganza
miró que perdón no alcanza:
a la patria hizo traición.
Le buscó gran socavón
y por fin en él descansa.
Policías del ICE
Por redadas de paisanos
la calaca encarbonada
y también horrorizada
ya se los traía entre manos
por salvajes e inhumanos;
los espió que en sembradíos
buscaban causar más líos
y a paisitas reivindica
pues como su nombre indica
pa’ pronto los dejó fríos.
