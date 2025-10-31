C

omo todos los años con motivo del Día de los Difuntos, presentamos las calaveras escritas por el profesor Benjamín Cortés Valadez.

Calaveras 2025

Día de Muertos, muy en boga,

se puso la flaca fiera

pues acabó justiciera

con el cártel de la toga;

ya feliz se desahoga:

“Votos por todas las calles

hicieron brotar los ayes

de los ministros corridos”

también de otros fallecidos

aquí nos da los detalles:

Claudia Sheinbaum Pardo

Al ver su cabeza fría

ante aranceles y ofensa

y su proverbial defensa

de nuestra soberanía

llena de inmensa alegría

la flaca, mujer cabal,

le dice: “Sigue triunfal”.

Le pone a su muerte pausa

y sumándose a su causa

la vuelve líder mundial.

Omar García Harfuch

Tan guapo y tan competente

su fan sexo femenino

le miraba su destino

de futuro presidente

y la calaca obsecuente

también ella muy contenta

toma esto muy en cuenta

porque al verlo de tacuche

lo conserva en un estuche

pa’ que sea el bueno en el 30.

Rosa Icela Rodríguez

En las manifestaciones

era quien las negociaba,

en todas partes se hallaba

encontrando a problemones

magníficas soluciones;

la Catrina, sin coraje,

vistiendo su lindo traje,

a esta mujer tan valiosa

en vez de buscarle fosa

mejor le rinde homenaje.

Ricardo Monreal

Tras viaje de aniversario

quedó muy bien con su esposa

pero la Muerte celosa

lo ha mandado ya al osario;

su lujoso novenario

a mil parientes atrajo,

les había dado trabajo;

tuvo al fin triste consuelo

porque igual le tocó suelo…

pero tres metros abajo.

Alessandra Rojo de la Vega

Fidel y el Che ya no están

ahí en la Tabacalera

factible que les dijera

nomás comen y se van,

ese derechista afán

la calaca lo castiga:

ya a Alessandra la fumiga;

olvidó entre sus corajes

que de esos dos personajes

la tilica es gran amiga.

Adán Augusto López Hernández

Llámenme La Barredora

–dijo la flaca– es muy justo

porque hoy a Adán Augusto

le marco su última hora.

Nadie en Tabasco lo llora

tampoco por estos lares,

mucho menos entre pares;

lo que se vio, dado su ego,

es que pagó luego, luego

grandes espectaculares.