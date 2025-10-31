E

stados Unidos y China anunciaron ayer el logro de acuerdos para desescalar la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump durante su primer mandato y convertida hoy en política de Estado de la superpotencia. Según se dio a conocer, Washington reducirá los aranceles a las importaciones chinas a 47 por ciento, 10 puntos porcentuales menos que el nivel actual, a cambio de que Pekín reanude las compras de soya estadunidense, mantenga el flujo de exportaciones de tierras raras –minerales esenciales para todo tipo de tecnologías de punta, incluidas las tecnologías verdes y la inteligencia artificial– y tome medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo.

Como sucede en toda negociación comercial, y principalmente en aquellas protagonizadas por el magnate, la presunta resolución de la disputa entre las mayores economías del mundo exagera algunos aspectos y calla otros de tal modo que cada parte pueda presentarse como ganadora ante su público.

Desde un punto de vista el equipo de Xi Jinping parece conceder demasiado a cambio de nada, pues el gigante asiático seguirá pagando aranceles desproporcionados e injustificables por llevar sus productos al mercado estadunidense.

Al mismo tiempo, puede afirmarse, sin faltar a la verdad, que China desactivó las amenazas de su rival con poca o ninguna pérdida: la soya es un insumo que ya compraba antes, mantendrá su control sobre la refinación de tierras raras, y la cuestión de si hace o no lo suficiente para frenar el tráfico del fentanilo y sus precursores tiene un alto grado de subjetividad.