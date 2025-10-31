Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 27

Sudaneses que huyen de una fuerza paramilitar que tomó el domingo la ciudad El-Fasher, capital de Darfur Norte, llegaron ayer a Tawila, donde hay un campamento de refugiados, después de caminar unos 60 kilómetros, y revelaron a los trabajadores humanitarios que las carreteras estaban repletas de cadáveres. El país africano es escenario desde hace dos años de una guerra entre el ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que ha cobrado más de 40 mil vidas y dejado a más de 14 millones desplazados. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el asalto” de las FAR a El-Fasher, así como las “atrocidades” cometidas durante su conquista, cuando fueron asesinadas más de 400 personas en un hospital.