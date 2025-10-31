Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 27

Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, acudió ayer por primera vez desde el inicio de la legislatura, en 2023, al Senado, donde compareció durante más de cinco horas en la comisión de investigación abierta por la mayoría conservadora en la cámara baja para indagar en el llamado “caso Ábalos”, en alusión al ex número dos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ex ministro de Fomento y mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, procesado por corrupción.

Sánchez calificó la comisión de “circo” y “frustración”, y denunció que el Senado se ha puesto “al servicio de la máquina del fango”.

El jefe de gobierno acudió al senado, donde el derechista Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta, para responder a preguntas sobre el presunto caso de corrupción más grave de su gobierno, el que afecta al ex secretario de Organización del PSOE, al que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúan en el centro de una operación de corrupción político-empresarial, que no sólo adjudicó contratos de obra pública a cambio de “mordidas”, sino también se le acusa de un gran fraude fiscal por conducto de una empresa de hidrocarburos.

Los senadores del PP, del ultraderechista Vox y de la conservadora Unión del Pueblo Navarro preguntaron sobre cuestiones ajenas a la comisión, como la investigación judicial contra su esposa, Begoña Gómez, o su hermano, David Azagra (nombre artístico).