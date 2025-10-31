Viernes 31 de octubre de 2025, p. 27
Tokio. China afirmó ayer que “espera que Estados Unidos cumpla con seriedad con sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y respete su compromiso de suspender las pruebas nucleares”, luego de que el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono reanudar sus ensayos nucleares.
El vocero de la cancillería china, Guo Jiakun, resaltó que “su posición sobre el desarme nuclear ha sido consistente y clara”, informó el diario local Global Times.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó el anuncio de Trump, al señalar que “los riesgos nucleares actuales ya son alarmantemente altos”.
“Nunca debemos olvidar el desastroso legado de más de 2 mil pruebas de armas nucleares realizadas en los últimos 80 años”, dijo Guterres, reportó su portavoz adjunto, Farhan Haqq.
“Las pruebas nucleares nunca pueden permitirse en ninguna circunstancia.”
Más tarde, cuando Trump habló con los periodistas, pareció confundir las pruebas de misiles que transportan ojivas nucleares con las de las ojivas en sí.
Según él, otros países “parecen estar realizando pruebas nucleares”, pero cuando se trata de Estados Unidos, “tenemos más armas nucleares que nadie tiene. No hacemos pruebas.
“Los veo probando y digo bueno, si ellos van a realizar pruebas, supongo que también deberíamos hacerlas”, agregó.
Cuando se le preguntó por el lugar dónde se llevarían a cabo los ensayos, el presidente dijo: “Se anunciará. Tenemos sitios de prueba”.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades del Pentágono no respondieron a preguntas sobre el anuncio de Trump en relación con las pruebas de misiles nucleares.