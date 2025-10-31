Ap, Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 27

Tokio. China afirmó ayer que “espera que Estados Unidos cumpla con seriedad con sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y respete su compromiso de suspender las pruebas nucleares”, luego de que el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono reanudar sus ensayos nucleares.

El vocero de la cancillería china, Guo Jiakun, resaltó que “su posición sobre el desarme nuclear ha sido consistente y clara”, informó el diario local Global Times.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó el anuncio de Trump, al señalar que “los riesgos nucleares actuales ya son alarmantemente altos”.

“Nunca debemos olvidar el desastroso legado de más de 2 mil pruebas de armas nucleares realizadas en los últimos 80 años”, dijo Guterres, reportó su portavoz adjunto, Farhan Haqq.