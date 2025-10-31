Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 27

Moscú. El Kremlin aclaró este jueves que no ha llevado a cabo ningún ensayo nuclear y dijo que sólo probó dos armas de nueva generación –el misil de crucero Burevestnik y el sumergible no tripulado Poseidón–, que usan propulsión atómica.

“Estas pruebas no pueden interpretarse de ninguna manera como ensayo nuclear”, sostuvo su portavoz, Dimitri Peskov, quien insistió: “Rusia es un país soberano y tiene derecho a tomar decisiones soberanas. Todos los países desarrollan sus sistemas de defensa y eso no equivale a un ensayo nuclear”.

La aclaración de Peskov se debió a las instrucciones que, a través de su cuenta en Truth Social, dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su Departamento de Guerra de comenzar a probar de inmediato las armas nucleares estadunidenses “en igualdad de condiciones y debido a los programas de ensayos de otros países”, sin precisar cuáles.

Aunque no es claro si Trump tiene en cuenta el lanzamiento en fase experimental de armamento nuclear o que puede portar ojivas de ese tipo o, por el contrario, los ensayos nucleares propiamente dichos, esto es, explosiones sobre tierra o subterráneas, Peskov advirtió que, si Washington deja de observar la moratoria sobre ensayos nucleares, Moscú se reserva el derecho de hacer lo propio.

“Quiero recordar lo que declaró en varias ocasiones el presidente (Vladimir) Putin: si alguien abandona la moratoria, Rusia procederá de la misma manera”, apuntó el vocero.

La Unión Soviética hizo su último ensayo nuclear en 1990; Estados Unidos, en 1992, y China, en 1996.

¿Por qué ahora?

En el segmento ruso de las redes sociales, muchos se preguntan por qué ahora Putin anunció las “pruebas exitosas” de dos sistemas de armas que empezaron a desarrollarse hace seis años y que, en opinión de expertos, aún no están listos para pasar a la etapa de producción en serie.

Dentro del debate predominan dos hipótesis: unos creen que el Kremlin quiere advertir a la Casa Blanca de que desista de suministrar a Ucrania sus misiles crucero Tomahawk y otro tipo de armamento de largo alcance, mientras otros consideran que con ello busca presionar a Trump para que acepte prolongar un año más las restricciones cuantitativas del Tratado START-III, último acuerdo de desarme nuclear vigente que vence en unos meses, para después negociar un nuevo documento.