Blida. Soldados israelíes irrumpieron ayer en un edificio del gobierno municipal en una aldea fronteriza en el sur de Líbano y mataron a un empleado, informaron medios estatales libaneses.
El ataque en la localidad de Blida provocó la condena de funcionarios libaneses y una protesta de los residentes.
El ejército israelí afirmó en un comunicado que los soldados habían entrado para “destruir infraestructura terrorista” perteneciente al grupo político-militar Hezbollah e “identificaron a un sospechoso” dentro del edificio al que intentaron detener.
Indicaron que dispararon para “neutralizar una amenaza” y que los detalles del incidente estaban bajo investigación.
Desde que un alto el fuego detuvo nominalmente la última guerra entre Israel y Hezbollah en noviembre pasado, Israel ha continuado lanzando ataques casi diarios sobre Líbano, con el pretexto de que apunta a combatientes, instalaciones y armas de Hezbollah. Sus fuerzas también han continuado ocupando varios puntos estratégicos en el lado libanés de la frontera.
Sin embargo, las incursiones de fuerzas terrestres como la de Blida son infrecuentes.
El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró que el empleado municipal Ibrahim Salameh fue asesinado “mientras realizaba sus deberes profesionales”.
Civiles denuncian abandono
Funcionarios libaneses dicen que los ataques de Israel a menudo dañan a civiles y destruyen infraestructura no relacionada con Hezbollah por lo que han pedido la retirada de las fuerzas israelíes.
Los residentes de Blida expresaron su enojo hacia el ejército libanés y la fuerza de paz de las Naciones Unidas conocida como Unnifil, quienes, según ellos, no protegen a los civiles. Los residentes confrontaron a los miembros de UNIFIL que llegaron a la aldea el jueves por la mañana y les pidieron que se fueran.
El comunicado de Aoun sostiene que había solicitado al ejército libanés “confrontar cualquier incursión israelí” en el sur “en defensa de las tierras libanesas y la seguridad de los ciudadanos”, aunque no estaba claro qué forma tomaría esa confrontación.
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, aseguró en un comunicado separado que las autoridades libanesas están “presionando a Naciones Unidas y a los países patrocinadores del acuerdo de cese de hostilidades para asegurar un alto a las violaciones repetidas y la implementación de una retirada completa de Israel de nuestras tierras".
El conflicto más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó el día después del ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023, en Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.
Hezbollah comenzó a lanzar cohetes hacia Israel en apoyo a Hamas y los palestinos. Tel Aviv respondió con ataques aéreos y bombardeos. El conflicto derivó en una guerra total en septiembre de 2024.