Viernes 31 de octubre de 2025, p. 26

Blida. Soldados israelíes irrumpieron ayer en un edificio del gobierno municipal en una aldea fronteriza en el sur de Líbano y mataron a un empleado, informaron medios estatales libaneses.

El ataque en la localidad de Blida provocó la condena de funcionarios libaneses y una protesta de los residentes.

El ejército israelí afirmó en un comunicado que los soldados habían entrado para “destruir infraestructura terrorista” perteneciente al grupo político-militar Hezbollah e “identificaron a un sospechoso” dentro del edificio al que intentaron detener.

Indicaron que dispararon para “neutralizar una amenaza” y que los detalles del incidente estaban bajo investigación.

Desde que un alto el fuego detuvo nominalmente la última guerra entre Israel y Hezbollah en noviembre pasado, Israel ha continuado lanzando ataques casi diarios sobre Líbano, con el pretexto de que apunta a combatientes, instalaciones y armas de Hezbollah. Sus fuerzas también han continuado ocupando varios puntos estratégicos en el lado libanés de la frontera.

Sin embargo, las incursiones de fuerzas terrestres como la de Blida son infrecuentes.

El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró que el empleado municipal Ibrahim Salameh fue asesinado “mientras realizaba sus deberes profesionales”.

Civiles denuncian abandono

Funcionarios libaneses dicen que los ataques de Israel a menudo dañan a civiles y destruyen infraestructura no relacionada con Hezbollah por lo que han pedido la retirada de las fuerzas israelíes.