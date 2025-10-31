▲ Imagen tomada desde un punto en la frontera de Israel con la franja de Gaza, luego de los ataques de este jueves contra el enclave palestino. Foto Afp

Reuters, Afp, Prensa Latina, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 26

El Cairo., Aviones y tanques israelíes bombardearon ayer zonas del este de la franja Gaza, un día después de que Israel afirmó que seguía comprometido con el alto el fuego impuesto por Estados Unidos.

Testigos en la zona dijeron que aviones israelíes llevaron a cabo 10 ataques en zonas al este de Jan Yunis, al sur del enclave palestino, mientras tanques dispararon al este de la ciudad de Gaza, en el norte.

Autoridades locales no reportaron muertos o heridos, mientras el ejército israelí informó que realizó ataques “precisos” contra “infraestructuras terroristas que suponían una amenaza para las tropas” presentes en las zonas que Tel Aviv sigue ocupando.

El ejército israelí publicó una lista de 26 combatientes a los que aseguró haber atacado durante la última jornada, entre ellos uno que, afirmó, era un comandante de Hamas que participó en el asalto del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel y que desencadenó la guerra.

El gobierno de Gaza indicó que la lista forma parte de una “campaña sistemática de desinformación” para encubrir “crímenes contra civiles en Gaza”.

A su vez, autoridades sanitarias reportaron que al menos 68 mil 527 personas fueron abatidas y 170 mil 395 resultaron heridas en campañas militares israelíes desde hace más dos años, publicó Al Jazeera.

El movimiento de resistencia islámica entregó a Israel los restos de dos rehenes israelíes, al tiempo que solicitó la entrada de maquinaria pesada y excavadoras en el enclave para facilitar la recuperación de los cuerpos.

“Tras el proceso de identificación realizado por el Instituto Nacional Forense”, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron “a las familias de los rehenes fallecidos Amiram Kuper y Sahar Baruch que habían sido repatriados a Israel”, expuso la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, prófugo de la Corte Penal Internacional.

La organización islamita devolvió hasta ayer los cadáveres de 15 de los 28 rehenes acordados en la primera fase del plan del presidente estadunidense, Donald Trump, luego de argumentar dificultades para encontrar y extraer los cuerpos de los escombros del territorio palestino.