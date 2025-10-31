Viernes 31 de octubre de 2025, p. 25
La Habana., Cuba contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer sobre su anunciada disposición de ayudar al país caribeño, tras el paso del huracán Melissa, informó ayer el vicecanciller, Carlos Fernández de Cossío.
Por su parte, Venezuela envió 46 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica.
“A raíz de comunicaciones públicas de hoy (ayer) sobre los daños del huracán, hemos entrado en contacto con el Departamento Estado y estamos en espera de precisión sobre cómo y en qué manera están dispuestos a ayudar”, indicó en X.
Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio anunció que “la administración (de Donald) Trump apoya al valiente pueblo cubano que continúa luchando para satisfacer las necesidades básicas”; añadió que “Estados Unidos está dispuesto a prestar asistencia humanitaria inmediata directamente y por conducto de asociados locales”.
El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, afirmó que si la Casa Blanca verdaderamente quisiera apoyar al pueblo cubano habría levantado sin condiciones el bloqueo económico que mantiene durante más de seis décadas sobre la isla. En el mismo sentido se pronunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Melissa llegó a Cuba antier con una fuerza descomunal. “Ya estábamos pasando tremenda necesidad. Ahora claro que estamos mucho peor”, declaró Felicia Correa, de 65 años, de Santiago de Cuba.
Melissa, el peor huracán del Atlántico en casi un siglo, se acercaba ayer debilitado hacia Bermudas –donde fueron evacuadas alrededor de mil 500 personas– tras haber dejado alrededor de 50 muertos en el Caribe, 24 de ellos en Haití.
El meteoro azotó Jamaica el martes y causó una devastación a “niveles nunca vistos”; el gobierno declaró el país “zona de desastre”.
Pasó luego por Haití y República Dominicana, y aunque no tocó tierra, sus efectos provocaron fuertes lluvias e inundaciones que dejaron decenas de muertos.
De acuerdo con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 700 mil menores de edad fueron afectados por el huracán en el Caribe.