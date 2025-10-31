▲ Que Trump levante el bloqueo sería la mejor ayuda a la isla, afirmó un dirigente del Partido Comunista cubano. En la imagen, casa dañada tras el paso del huracán Melissa en la aldea Boca de Dos Ríos, provincia de Santiago de Cuba. Foto Afp

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 25

La Habana., Cuba contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer sobre su anunciada disposición de ayudar al país caribeño, tras el paso del huracán Melissa, informó ayer el vicecanciller, Carlos Fernández de Cossío.

Por su parte, Venezuela envió 46 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica.

“A raíz de comunicaciones públicas de hoy (ayer) sobre los daños del huracán, hemos entrado en contacto con el Departamento Estado y estamos en espera de precisión sobre cómo y en qué manera están dispuestos a ayudar”, indicó en X.

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio anunció que “la administración (de Donald) Trump apoya al valiente pueblo cubano que continúa luchando para satisfacer las necesidades básicas”; añadió que “Estados Unidos está dispuesto a prestar asistencia humanitaria inmediata directamente y por conducto de asociados locales”.

El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, afirmó que si la Casa Blanca verdaderamente quisiera apoyar al pueblo cubano habría levantado sin condiciones el bloqueo económico que mantiene durante más de seis décadas sobre la isla. En el mismo sentido se pronunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.