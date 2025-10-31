Afp

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 25

Brasilia. Las autoridades brasileñas lanzaron ayer una operación de combate al lavado de dinero contra el Primeiro Comando da Capital (PCC), uno de los mayores grupos del crimen organizado del país, anunció la fiscalía, al tiempo que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó una ley que robustece la lucha contra organizaciones delictivas e incrementa las protecciones para policías y fiscales.

El despliegue se llevó a cabo dos días después de la megaoperación policial más mortal de Brasil, con al menos 121 fallecidos, en una favela de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, dominante en la ciudad carioca.

Ambos grupos dominan el tráfico de cocaína en Brasil.

Agentes del Ministerio Público y la policía militar del estado de Sao Paulo (sureste) buscaban cumplir nueve órdenes de detención y 11 de allanamiento en el municipio de Campinas, indicó la fiscalía en una nota.

También fueron bloqueados inmuebles y cuentas bancarias.

El objetivo de la acción es “combatir esquemas de lavado de dinero operados por empresarios, traficantes de droga e integrantes del PCC”, según el texto.

Medios locales reportaron que cuatro personas fueron detenidas y otra murió durante el operativo. Las autoridades no confirmaron ese dato al cierre de esta edición.