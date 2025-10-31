Afp, Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 25

Puerto España., Un buque destructor de Estados Unidos zarpó de Trinidad y Tobago, a poco más de 10 kilómetros de las costas de Venezuela, en medio del despliegue militar de Washington en el marco de su operación antidrogas en el Caribe.

Horas después, trascendió que la administración de Donald Trump ha identificado objetivos en Venezuela, entre ellos instalaciones militares que asegura son utilizadas para el contrabando de drogas, en caso de que el jefe de la Casa Blanca opte por una acción militar. Un ataque a esos blancos mandará un mensaje claro de que el presidente Nicolás Maduro debe renunciar, indicaron funcionarios estadunidenses citados por Shelby Holliday, del Wall Street Journal, en su cuenta de X. La versión no fue confirmada ni desmentida por fuentes oficiales.

“Puedo confirmar que (el destructor Gravely) está navegando en el Caribe”, junto a otros dos similares que están en la zona: el Stockdale y el Jason Dunham, dijo un vocero de la armada estadunidense.

La llegada del buque a Puerto España el pasado 26 de octubre agudizó la crisis diplomática entre venezolanos y trinitenses, producto de la cual fue suspendido el acuerdo energético entre ambos países y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar –quien afirmó que “el ejército estadunidense debería matar” a todos los traficantes–, fue declarada persona non grata por la Asamblea Nacional de Venezuela.