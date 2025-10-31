▲ Grupos civiles anunciaron el Fin de Semana de Acción por los Desaparecidos ante una ofrenda instalada a una cuadra del Capitolio. Los asistentes mostraron 25 pancartas con los nombres de víctimas de las redadas. Foto La Jornada

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 31 de octubre de 2025, p. 24

Washington y Nueva York., Frente a una ofrenda de Día de Muertos dentro de una iglesia, a sólo una cuadra del Capitolio, sede del Congreso estadunidense, una coalición de grupos de derechos de inmigrantes, sindicatos y organizaciones de defensa del consumidor anunciaron ayer el Fin de Semana de Acción por los Desaparecidos en Estados Unidos, durante el cual realizarán 120 acciones, incluidas protestas, vigilias y eventos culturales, a lo largo del país.

La conferencia de prensa para anunciar los actos de protesta arrancó con música de un mariachi, mientras 25 activistas se congregaron frente a la ofrenda portando pancartas con los nombres de los 25 inmigrantes que han fallecido en centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) este año.

“Queremos conmemorar a todas las personas que han muerto y por eso hemos hecho ese hermoso altar”, explicó Isaías Guerrero, director de Fight Back Popular Democracy, coalición de 47 organizaciones con presencia en todo el país que está ayudando a organizar esta iniciativa. “Vamos a decir los nombres de los migrantes que han muerto en detención este año”. Con eso, el mariachi empezó a tocar y se dio lectura a la lista de 25 víctimas. Después de cada nombre, los organizadores respondieron “Presente”. Pancartas en las que se leía “ICE nos está matando”, “No más detenciones” y “Liberen a todos” formaron parte de la ofrenda.

“Estamos aquí para decirle al gobierno que no vamos a permitir que nuestra gente siga en las sombras sufriendo”, explicó Guerrero. “Nosotros como inmigrantes, vamos a llevar esto a las calles, continuar celebrando lo que llevamos de nuestra herencia, lo cual es poder y liberación asombrosa para todos”.

Agregó: “estamos llamando a esto el día de los desaparecidos, una acción de fin de semana que reúne a una amplia coalición nacional, incluyendo la National Day Labor Organizing Network, Detention Watch Network, The Workers Circle, Public Citizen, Women’s Peace March, Strategic Organizing Initiative, entre muchos más”.

“Éste ha sido el año más mortífero para los detenidos por el ICE en décadas”, afirmó Setareh Ghandehari, director de abogacía de la Detention Watch Network, una coalición de 40 organizaciones comunitarias a lo largo y ancho de la nación y uno de los organizadores del Fin de Semana de Acción por los Desaparecidos. Señaló que el ICE ahora es la fuerza policiaca más grande del país, el quinto ejército más grande del mundo y que Estados Unidos ahora cuenta con el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo.